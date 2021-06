Janssen blijft voorlopig ‘kleinste’ coronavaccin dat we hebben

Dat de overheid voorlopig geen nieuwe prikafspraken met het coronavaccin van Janssen inplant, heeft geen grote volgen voor het vaccinatieprogramma. Janssen heeft nog niet veel doses geleverd en er zijn niet veel mensen die het vaccin toegediend hebben gekregen. Het is het ‘kleinste’ van de vier vaccins die nu beschikbaar zijn. Bovendien liggen er genoeg andere vaccins op de plank om de plannen te veranderen. Nederland kan het zich veroorloven om het Janssen-vaccin voorlopig veel minder te gebruiken, zei de Gezondheidsraad ook.

Het vaccin van Janssen is het jongste middel dat beschikbaar is voor het voorkomen van Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. In maart kreeg het vaccin goedkeuring, in april kwamen de eerste flesjes aan bij het distributiecentrum in Oss. De vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca waren eerder al goedgekeurd.

Het Nederlandse vaccin zou kunnen leiden tot een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedklachten. Tegelijk is de kans vrij klein dat de jonge volwassenen die nu nog moeten worden gevaccineerd, ernstig ziek worden na een coronabesmetting. Daarom adviseert de Gezondheidsraad om de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna te gebruiken voor die groep. Het kabinet volgt dat advies.

Nederland heeft in totaal iets meer dan 11 miljoen doses van het vaccin uit Leiden besteld. Daarvan zouden 3 miljoen in het tweede kwartaal worden geleverd, dus in de maanden april, mei en juni. Coronaminister Hugo de Jonge meldde vorige week al dat er waarschijnlijk maar 1 miljoen doses komen in die maanden, en tot nu toe heeft Janssen ruim 530.000 doses daadwerkelijk geleverd. Ter vergelijking: van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech zijn ongeveer 7,6 miljoen doses binnengekomen, bij AstraZeneca staat de teller op ruim 2,4 miljoen geleverde doses en Moderna heeft tot nu toe 1,1 miljoen vaccindoses naar Nederland laten brengen.

Ook qua aantal gezette prikken blijft Janssen achter op de anderen. Iets meer dan 150.000 mensen in Nederland hebben het vaccin uit Leiden gekregen. Dat hoeft maar één keer te worden toegediend. De vaccineerders hebben inmiddels 6,6 miljoen Pfizer-prikken gezet, ongeveer 2 miljoen AstraZeneca-prikken en ruim 600.000 prikken met Moderna.

Janssen wil niet reageren op het besluit van De Jonge.