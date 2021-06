Jongere groepen worden uitgenodigd voor Pfizer- of Modernavaccin

Het kabinet neemt het advies van de Gezondheidsraad over om jongere groepen alleen nog tegen corona te vaccineren met Pfizer of Moderna. Dat heeft demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge woensdag bekendgemaakt. Dat kan omdat er nu meer vaccins van dit type beschikbaar zijn en de virussituatie het toelaat. De verwachting is dat het hierdoor ongeveer een week langer zal duren voor iedereen haar of zijn eerste prik heeft gehad.

De vaccins van Pfizer en Moderna werken anders dan die van Janssen en AstraZeneca. Het zijn zogenoemde mRNA-vaccins, en die groep blijkt nu minder bijwerkingen te hebben. De zogenoemde vectorvaccins van Janssen en AstraZeneca zijn volgens de Gezondheidsraad wel gewoon veilig om te gebruiken, maar inmiddels wegen de voordelen daarvan niet meer op tegen de nadelen.

Mensen die hun inenting met Janssen al hebben gehad, hoeven zich volgens de minister geen zorgen te maken. Het middel is veilig en effectief. Mensen die nog een afspraak hebben staan voor die inenting, kunnen zelf kiezen of ze die laten doorgaan of dat ze hem verzetten. Wie vanaf nu met de GGD een prikafspraak wil maken, krijgt Pfizer of Moderna aangeboden.

Het middel van Janssen heeft wel nog als voordeel dat er maar één inenting nodig is. De minister wil “goed onderzoeken” of het misschien toch mogelijk is om mensen de mogelijkheid te geven voor dit middel te kiezen. Daar zitten volgens hem wel juridische “haken en ogen” aan. De minister is van plan om het middel in de toekomst te blijven inzetten waar dat nuttig en nodig is, zo zei hij. AstraZeneca werd al niet meer gebruikt voor mensen die na 1960 zijn geboren.