Minder dan 1200 coronapatiënten in de ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald tot onder de 1200. Het is voor het eerst sinds begin oktober dat de totale bezetting onder die grens uitkomt.

In totaal behandelen de ziekenhuizen nu 1189 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 51 minder dan op dinsdag. In de afgelopen maand zijn meer dan 1400 bedden op corona-afdelingen vrijgekomen.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 769 coronapatiënten, 24 minder dan op dinsdag. Het aantal patiënten op de intensive cares daalde afgelopen etmaal met 27 naar 420.

De leegloop komt doordat de ziekenhuizen steeds minder coronapatiënten hoeven op te nemen. In de afgelopen 24 uur belandden zes mensen op een intensive care en 67 op een verpleegafdeling.

In de afgelopen zeven dagen kwamen 623 nieuwe coronapatiënten in een ziekenhuis te liggen, gemiddeld 89 per dag. Dat gemiddelde daalt nu vier weken onafgebroken.