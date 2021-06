Roemer: nu stappen zetten om arbeidsmigranten beter te beschermen

Er moeten nu stappen worden gezet om arbeidsmigranten beter te beschermen Dat zei de voorzitter van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, Emile Roemer, in het NOS Radio 1 Journaal. Roemer reageerde op het aantreffen van ruim vijftig arbeidsmigranten onder “erbarmelijke en gevaarlijke omstandigheden”, in de Limburgse gemeente Maasgouw.

Roemer zei dat het aantreffen van de vijftig Roemeense migranten in zeer slechte omstandigheden geen incident is. “En ik denk dat er een heleboel gebeurt wat we nog niet weten.”

De gemeente Maasgouw meldde dinsdag dat op een boerderijcomplex in Linne vijftig Roemeens arbeiders waren aangetroffen die in een mensonterende situatie verkeerden. Het pand waar de arbeidsmigranten zaten, oogde volgens de gemeente zwaar verouderd, vervuild, verwaarloosd en onveilig. De gemeente maakte direct een einde aan de situatie en droeg de eigenaar op de arbeidsmigranten elders te huisvesten.

Een team onder leiding van Roemer kwam vorig najaar met een aantal aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Het team adviseerde onder meer dat het kabinet flink hogere eisen moet stellen aan uitzendbureaus. Zij zouden voortaan een certificaat moeten hebben dat bewijst dat zij zich houden aan cao’s en zaken als huisvesting en zorgverzekeringen fatsoenlijk hebben geregeld.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken zei eind vorig jaar dat een volgend kabinet besluiten moet nemen over oplossingen voor de grote problemen die spelen rond arbeidsmigranten. In het NOS Radio1 Journaal zei Roemer woensdag dat met het nemen van maatregelen niet op een nieuw kabinet kan worden gewacht.