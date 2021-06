Viruswaarheid hoopt andere bank te vinden na geschil met ING

Voorman van Viruswaarheid Willem Engel hoopt na het geschil met ING een andere bank te vinden om de financiën van de stichting te beheren. Hoewel Viruswaarheid woensdag na een gerechtelijke uitspraak in het gelijk is gesteld, erkent Engel tegenover ANP dat “de relatie is verstoord” door onenigheid over een lening van 50.000 euro.

ING bevroor de rekening van Viruswaarheid en de privérekening van Engel, nadat de voorman 50.000 euro van de stichting had geleend voor een privébetaling van een stuk grond in Spanje. Volgens de bank is dat niet volgens de regels gegaan. Om die reden en omdat ING het vertrouwen in de integriteit van Viruswaarheid zou zijn verloren, wilde de bank de klantrelatie opzeggen. Engel betaalde de lening terug, maar ING bleef bij het standpunt.

Hoewel kritisch op het handelen van Engel, vindt de rechter de sancties van ING te ver gaan. ING moet de rekeningen deblokkeren. Hoewel Engel dus in het gelijk is gesteld, beëindigt ook hij liever de zakenrelatie. “We stappen liever over zodat we elkaar niet verder in de weg zitten.”

Of dat lukt, hangt van andere Nederlandse banken af. Viruswaarheid heeft verschillende banken aangeschreven om naar over te stappen en van een aantal heeft hij daarop een afwijzing gekregen, zegt Engel. Bij twee banken is de aanvraag nog in behandeling.