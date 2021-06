CBS: 40 procent minder sterfgevallen door corona in februari

Het totaal aantal mensen dat in februari is overleden aan corona is 40 procent lager dan in januari. Dat hebben onderzoekers van statistiekbureau CBS vastgesteld. Het is de laagste stand in vier maanden. Het CBS heeft een completer beeld van de coronasterfte dan het RIVM, dat eerder ook al een daling opmerkte.

In februari stierven zo’n 2500 mensen aan het coronavirus. In totaal zijn daarmee sinds het begin van de uitbraak ongeveer 27.000 Nederlanders zeker of vermoedelijk overleden aan Covid-19.

Het CBS komt aan deze cijfers door doodsoorzaakverklaringen van artsen te analyseren. Daardoor kan het bureau de coronasterfte completer in kaart brengen dan het RIVM, dat afhankelijk is van gegevens die door GGD’en worden aangeleverd. Die zijn op hun beurt niet verplicht om door te geven hoeveel mensen aan corona zijn overleden en doen dat ook niet altijd. Artsen kunnen bovendien ook bij mensen die niet zijn getest op het virus vaststellen dat ze daaraan zijn overleden, op basis van het klinisch beeld. Ook die gegevens komen niet bij het RIVM terecht.

Het coronavirus maakte gedurende de pandemie veel slachtoffers onder verpleeghuisbewoners en andere ontvangers van langdurige zorg. Deze mensen waren daarom ook vroeg aan de beurt met vaccineren. Dat lijkt effect te hebben. In februari halveerde het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen in deze groep.