Informateur Hamer heeft meer tijd nodig

Informateur Mariëtte Hamer heeft meer tijd nodig om haar opdracht uit te voeren. Zij had van de Tweede Kamer tot 6 juni gekregen om tot een advies te komen over de contouren van een nieuw kabinet en een herstelplan voor na de coronacrisis. Maar dat is niet haalbaar gebleken, bevestigen Haagse bronnen na een bericht van de NOS.

De afgelopen dagen werd al duidelijk dat de kabinetsformatie moeizaam verloopt. De VVD en D66 willen allebei met het CDA gaan regeren, maar verschillen van mening over hoe de rest van de coalitie eruit moet komen te zien. De PvdA en GroenLinks willen alleen samen meedoen, iets waar D66 erg voor is. Maar VVD en CDA willen hooguit met een van die partijen in zee, en eigenlijk nog liever met de ChristenUnie.

Toen Hamer de opdracht van de Tweede Kamer aanvaardde, waarschuwde zij al dat de deadline van 6 juni wellicht te ambitieus zou zijn. Dat is een juiste inschatting gebleken, zeggen ingewijden. Hamer heeft Kamervoorzitter Vera Bergkamp overigens nog niet formeel om uitstel gevraagd. Vrijdag spreekt zij nog met VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag.