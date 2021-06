Kaag roept CDA, PvdA en GroenLinks op: denk na over samenwerking

De vijfpartijencoalitie waar D66-leider Sigrid Kaag op hoopt, is volgens haar nog steeds goed mogelijk. VVD, CDA, PvdA en GroenLinks werken op regionaal en lokaal niveau goed samen, benadrukt Kaag, in sommige gevallen zonder haar D66. “Ik doe een oproep aan iedereen om nog eens na te denken over hoe in de geschiedenis veel partijen hebben samengewerkt” De overeenkomsten tussen de partijen zijn volgens haar “veel groter dan de verschillen waar mensen zich op richten”.

De oproep van Kaag komt na opmerkingen over en weer tussen het CDA enerzijds en PvdA en GroenLinks anderzijds over de kabinetsformatie. CDA-leider Wopke Hoekstra is weinig enthousiast over samenwerking met beide linkse partijen. PvdA en GroenLinks, die samen optrekken, verwijten Hoekstra “bij voorbaat weg te lopen” en “schijnbewegingen” te maken.

“Via de inhoud kunnen we denk ik elkaar vinden in het landsbelang”, zegt Kaag na afloop van haar gesprek met informateur Mariëtte Hamer. “Dat zou mooi zijn, want de verkiezingen zijn al meer dan tweeënhalve maand geleden.”

Hamer praat met partijen over de manier waarop Nederland uit de coronacrisis moet komen, maar deel van haar opdracht is ook om te kijken welke partijen straks gaan formeren. Die opdracht eindigt officieel dit weekeinde, maar nog steeds tekent zich nog geen duidelijke beoogde coalitie af.