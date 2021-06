KNMI waarschuwt: wees alert in verband met stevige onweersbuien

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien in het oosten van het land, donderdagmiddag en – avond. Daarvoor is een zogeheten code geel afgegeven.

Plaatselijk gaan deze buien gepaard met hagel, veel neerslag in korte tijd en mogelijk ook windstoten tot ongeveer 60 kilometer per uur, aldus het KNMI.

Code geel betekent formeel volgens het KNMI: Wees alert. Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen en waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.