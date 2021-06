Kwart musea moet in 2021 personeel laten gaan

De musea mogen vanaf het weekeinde weer open, maar het leed voor de museumorganisaties is nog lang niet geleden. Bijna een kwart van de musea verwacht in 2021 personeel te moeten laten gaan. Dat zegt de Museumvereniging op basis van de Monitor musea en corona, een enquête die ze periodiek houdt onder haar leden.

Ruim 22 procent van de musea zegt dat tijdelijke contracten niet worden verlengd en 8 procent vreest mensen met een vast contract te moeten ontslaan. Deze ellende komt bovenop de contracten die vorig jaar al werden beëindigd.

Met minder mensen werken is ook zorgelijk omdat musea volgens de vereniging “juist nu voldoende en goed geëquipeerde medewerkers nodig hebben om de herstelfase in te gaan.”

Verder zal het “enige tijd” duren voordat de eigen inkomsten op het oude niveau zijn, want er zijn nog steeds beperkingen. Ook op belangstellenden uit het buitenland is het voorlopig nog wachten. Daarom moeten de (in veel gevallen dus minder bemenste) musea extra inzetten op werving van publiek uit eigen land.

De musea krijgen extra steun voor het derde kwartaal, waarmee volgens de Museumvereniging “opnieuw acute zorgen over het voortbestaan van musea zijn weggenomen”.