Kwart van theaters en concertzalen gaat 5 juni meteen open

Ongeveer een kwart van de theaters en concertzalen in Nederland heropent op de eerste dag dat het weer mag, 5 juni, de deuren. Dat blijkt uit een peiling van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties.

In totaal gaat 78 procent van de theaters en concertzalen met de versoepelingen van de coronamaatregelen weer open, waarvan een groot deel dus pas in de dagen na 5 juni. In de zomer gaat 4 procent van de podia voor het eerst open voor publiek. Een zevende (13 procent) van de podia blijft dicht tot het nieuwe theater- en concertseizoen begint in september.

De peiling werd gehouden onder 141 VSCD-leden. Daar horen onder andere het Chassé Theater in Breda, TivoliVredenburg, het Zaantheater, de Stadsschouwburg Utrecht en het Theater aan het Vrijthof in Maastricht bij.

De programmering van de verschillende podia is erg divers. Op het programma staan onder meer Peter Pannekoek in het Fulcotheater in IJsselstein, Spinvis in de Stadsschouwburg Haarlem, Loes Luca & Pierre Bokma in Theater De Willem in Papendrecht, Guido Weijers in het Speelhuis Helmond, het Holland Festival in Muziekgebouw aan ’t IJ en het Concertgebouworkest in het Concertgebouw Amsterdam.