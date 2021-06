Leids museum toont injectiespuit eerste coronavaccinatie

De injectiespuit waarmee de allereerste vaccinatie in Nederland tegen Covid-19 werd toegediend, is te zien in Rijksmuseum Boerhaave. Ook de ampul waar het coronavaccin in zat, is nu in bezit van het Leidse museum.

Verpleeghuismedewerker Sanna Elkadiri van Zorggroep Elde Maasduinen in het Noord-Brabantse Rijen kreeg op 6 januari de eerste vaccinatie tegen Covid-19. In de ampul zat het vaccin van Pfizer/BioNTech. “Hiermee startte één van de grootste vaccinatiecampagnes in de Nederlandse geschiedenis”, aldus museumdirecteur Amito Haarhuis. “We zijn er trots op dat we dit vanaf zaterdag kunnen delen met onze bezoekers, vooral omdat de tentoonstelling ook een verhaal van hoop weerspiegelt.”

Het museum gaat zaterdag, na maandenlange sluiting vanwege corona, open voor het publiek. Ampul en spuit liggen in een vitrine die deel uitmaakt van de tentoonstelling Besmet!, die gaat over medicatie tegen virussen sinds de zeventiende eeuw.

RIVM-directeur en OMT-voorzitter Jaap van Dissel overhandigde de ampul en injectiespuit donderdag aan het museum. “Ze verdienen een plek in de rijkscollectie van wetenschapsgeschiedenis, want het symboliseert hoe de medische wetenschap ons het perspectief gaf uit de coronacrisis te komen”, aldus Van Dissel.