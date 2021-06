Linda Hakeboom en Diederik Gommers winnen Best Social Award

Ic-arts Diederik Gommers, D66’er Rob Jetten en de tv-makers Linda Hakeboom en Tim Hofman zijn in de prijzen gevallen bij de Best Social Awards. Die werden donderdagavond uitgereikt. De uitreiking was te volgen via een livestream.

Tim Hofman won de prijs voor Beste Positive Impact, Diederik Gommers won Beste Thuisblijf-content, Rob Jetten won de award voor Beste Politicus en Linda Hakeboom kreeg de award voor Beste Instagrammer. Hakeboom legde op Instagram haar strijd tegen kanker vast. Verder is radio-dj Bram Krikke voor de tweede keer uitgeroepen tot Beste Personality.

Rob Jetten werd door zijn GroenLinks-collega Jesse Klaver verrast na zijn winst. Klaver mocht de prijs ook al een aantal keer mee naar huis nemen. De twee waren onlangs onder de hashtag #RESSE enorm populair, omdat TikTokkers vonden dat de twee een leuk koppel zouden zijn. Als verrassing kreeg Jetten een knalrood trainingspak van Klaver, dat past bij het gele pak waar Klaver zelf viral mee ging.

Ook werd er dit jaar voor het eerst een prijs uitgereikt aan een 65-plusser die actief en creatief is op sociale media. Die ging naar de 86-jarige Oma Miep met haar video’s op Instagram en YouTube, die ze samen met haar kleindochter Denise maakt.

De winnaars werden bepaald door een jury en het publiek. In totaal kwamen er zo’n 230.000 stemmen binnen. Onder de andere winnaars horen ook Roel van Velzen, Robbert Rodenburg, De Haarclip van Marie-Claire en Freek de Schildpad van Bas Smit.