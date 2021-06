Ollongren: veel coronaleed op woningmarkt voorkomen

Ondanks de coronacrisis zijn vorig jaar fors minder mensen hun huis uitgezet dan in 2019. Dat meldt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in een debat met de Tweede kamer. De daling is volgens haar te danken aan afspraken die gemaakt zijn met verhuurders over coulance jegens huurders met betalingsproblemen.

Ollongren baseert zich op recente cijfers van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Die telde vorig jaar 3100 huisuitzettingen, ruim een derde minder dan in het voorgaande jaar. Aangezegde uitzettingen worden ook minder vaak daadwerkelijk uitgevoerd. “Er wordt vaker gezocht naar en dus ook gebruikgemaakt van andere oplossingen”, concludeert de minister.

Ook met hypotheekverstrekkers zijn afspraken gemaakt om mensen te helpen die het door de crisis tijdelijk minder breed hebben. Zo’n 30.000 mensen met een hypotheekachterstand hebben een betaalpauze gekregen. Zolang die niet langer dan een jaar duurt, behouden zij hun recht op hypotheekrenteaftrek. Mede door deze maatregelen lag het aantal executieverkopen in 2020 op het laagste niveau van de afgelopen twintig jaar, aldus Ollongren.

De minister wijst erop dat juist mensen met een laag of middeninkomen vaak het hardst zijn getroffen door de coronacrisis. “Daarom is het belangrijk dat we dit soort maatregelen hebben kunnen treffen.”