Piets weerbericht: Zware buien kans op wateroverlast!

De komende dagen zullen steeds meer in het teken komen te staan van zware buien met onweer, kans op veel regen, hagel en plaatselijk wateroverlast. In het verkeer kunnen deze buien ook voor overlast zorgen met tijdens buien soms matig of slecht zicht en bij hagel voor plotselinge en tijdelijke gladheid.

Vandaag zullen in met name het oostelijke deel van ons land dit soort buien kunnen voorkomen. Vrijdagmiddag, in de avond en nacht naar zaterdag krijgen we vanuit het zuiden met talrijke zware buien te maken en ook zaterdag overdag.