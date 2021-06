Proces Marengo bespreekt dossier moord misdaadblogger Martin Kok

De rechtbank bespreekt donderdag in het liquidatieproces Marengo de dossiers rond de moord en de daaraan voorafgaande poging tot moord op ex-crimineel en misdaadblogger Martin Kok (49). Hij werd op 8 december 2016 op de parkeerplaats van een seksclub in Laren doodgeschoten. Op 2 juli van dat jaar ontdekte Kok een bom onder zijn auto, die op dat moment geparkeerd stond op de Amsteldijk in Amsterdam vlakbij een vol terras van een café. Het zeer zware explosief kon tijdig onschadelijk worden gemaakt.

Volgens het Openbaar Ministerie wilde Ridouan Taghi, hoofdverdachte in Marengo, Kok dood hebben omdat hij op zijn website Vlinderscrime berichten over Taghi en diens handlanger Naoufal ‘Noffel’ F. plaatste. Nadat de bomaanslag was mislukt, werd een paar maanden later een schutter op pad gestuurd om de klus alsnog te klaren.

Op de bewuste avond probeerde de schutter Kok op straat van dichtbij neer te schieten, nadat deze een hotel in Amsterdam had verlaten. Deze actie is door bewakingscamera’s geregistreerd. Op de beelden is te zien hoe de schutter Kok van achteren nadert en van zeer dichtbij een pistool op diens hoofd richt. Het wapen weigerde dienst, waarop de schutter er vandoor ging. Kok lijkt niets gemerkt te hebben.

Later die avond bezocht Kok een seksclub in Laren. Kort nadat hij die had verlaten en in zijn auto was gaan zitten, werd hij doodgeschoten. De uitvoerder van de moord is tot dusver niet aangehouden.

Martin Kok was een zelfbenoemd misdaadjournalist, die het niet erg nauw nam met gangbare journalistieke gedragsregels. Hij publiceerde met naam en toenaam over criminele kopstukken en gebruikte ongecensureerd beeldmateriaal waar hij kon. Kok werd zelf twee keer veroordeeld voor een levensdelict.