Rode Kruis: coronahulp blijft nodig tot zeker eind dit jaar

Hoewel steeds meer mensen zijn gevaccineerd en de coronamaatregelen worden versoepeld, is er nog steeds veel behoefte aan voedselhulp. De noodhulpactie van het Rode Kruis wordt daarom nog met minstens zeven maanden verlengd, meldt het Rode Kruis donderdag.

Door de coronacrisis kloppen steeds meer mensen bij het Rode Kruis aan voor voedselhulp. Ook ondersteunt het Rode Kruis de medische sector en helpt de organisatie bij het testen en vaccineren. Het Rode Kruis verwacht dat dit de komende maanden ook nog het geval blijft.

“Ondanks de beschikbaarheid van een vaccin, waardoor de samenleving langzaam weer opengaat, blijft de noodvraag onveranderd hoog. Mensen worden vaak dubbel getroffen door de pandemie, doordat problemen rond gezondheid, inkomen en mentaal welzijn zich opstapelen”, zegt directeur Marieke van Schaik van Rode Kruis Nederland.

Niet alleen kwetsbare groepen, zoals arbeidsmigranten, ongedocumenteerden, dak- en thuisloze mensen en statushouders doen een beroep op het Rode Kruis. Steeds vaker kloppen ook zelfstandigen, flexwerkers en alleenstaande ouders aan bij de organisatie.

Tijdens de coronacrisis ondersteunde het Rode Kruis tot dusver 72 vaccinatielocaties. Ook werden 29.415 voedselpakketten uitgedeeld en 132.304 boodschappenkaarten. In het Caribisch gebied kregen 127.562 mensen voedselhulp.

Duizenden vrijwilligers en mensen steunden het Rode Kruis door tijd of geld vrij te maken. Mensen gaven in totaal ruim 4 miljoen euro voor de noodhulpverlening. Bedrijven, stichtingen en vermogensfondsen gaven meer dan 25 miljoen. Maar het Rode Kruis heeft nog 16,6 miljoen euro nodig voor de hulpverlening en vraagt mensen te doneren. Dat kan via het gironummer 7244.