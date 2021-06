Ronald Giphart gaat voorlezen tegen oogkwaal

Schrijver Ronald Giphart, die zelf aan de erfelijke oogziekte maculadegeneratie lijdt, gaat donderdagavond via de site van het Oogfonds voorlezen om geld in te zamelen voor de behandeling van de oogziekte Stargardt.

“Ik voel me verbonden met mensen die geplaagd worden door een oogziekte”, zegt hij. De auteur ervoer de impact van een oogziekte al toen zijn vader op 62-jarige leeftijd maculadegeneratie kreeg. Hij raakte een groot gedeelte van zijn zicht kwijt, waardoor hij geen kranten en boeken meer kon lezen. Met Stargardt kreeg hij te maken door CornĂ© Hermans (12), die nog maar 20 procent ziet als gevolg van deze oogziekte maar die toch een boekje, Pak het bot, schreef en illustreerde.

“Hij hoopt op een oplossing voor zijn oogziekte, net als ik. Daarom komen we in actie!”, aldus Giphart over zijn jonge collega.