Rutte en Kaag twee dagen voor deadline opnieuw langs bij Hamer

VVD-leider Mark Rutte en D66-leider Sigrid Kaag gaan vrijdag samen op gesprek bij informateur Mariëtte Hamer. Kaag en Rutte dienden samen de motie in om Hamer onder meer te laten onderzoeken welke partijen straks de nieuwe coalitie kunnen vormen. De deadline voor haar verslag is zondag 6 juni, hoewel ze mogelijk meer tijd nodig heeft.

De formatie lijkt namelijk vastgelopen. Kaag droomt van een vijfpartijencoalitie met VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. Maar CDA-leider Wopke Hoekstra wil eigenlijk niet met de twee linkse partijen. VVD en CDA lijken liever opnieuw met D66 en de ChristenUnie te willen regeren, maar ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers houdt op zijn beurt de boot af.

Het idee van Hamer was om eerst over de herstelplannen van de partijen te praten. “Via de inhoud” zou het makkelijker zijn de verschillen tussen de partijen te overbruggen. Een aantal partijen is meerdere keren op bezoek geweest bij Hamer om over die voorstellen te praten, maar het is nog niet zonder meer duidelijk welke partijen die plannen straks gaan uitvoeren.