Rutte: onverstandig om coronamaatregelen meteen los te laten

Het is “onverstandig” om alle coronamaatregelen nu al los te laten, vindt demissionair premier Mark Rutte. Hij reageert daarmee op een pleidooi van Geert Wilders tijdens een coronadebat. De PVV-leider vindt dat de vrijheidsbeperkende maatregelen meteen van tafel kunnen, omdat de meest kwetsbare mensen en ouderen inmiddels hun tweede inenting hebben gehad en daarmee overbelasting van de zorg is voorkomen.

Maar volgens Rutte is de druk op de zorg wel afgenomen maar is die nog steeds “gigantisch hoog”. De druk moet nog verder omlaag om de uitgestelde zorg in te kunnen lopen. Bovendien loopt Nederland met de geplande versoepelingen al vooruit op andere Europese landen, terwijl de besmettingsgraad hier hoger is, zegt Rutte.

Wilders verwijt het kabinet de spelregels te hebben veranderd tijdens het spel. “Er is geen code zwart en die komt er ook niet meer. En het aantal opnamen van coronapatiĆ«nten op de intensive cares zal in juli nog maar vijftig zijn en in augustus tot nul zakken.” Dus wacht niet met versoepelen tot september, totdat iedereen zijn tweede prik heeft gehad, zegt Wilders.

De versoepelingen die zaterdag 5 juni ingaan, betekenen volgens Rutte al feitelijk het einde van de lockdown. En de volgende stap die op 30 juni zal worden gezet, is “erg ambitieus”, zegt de premier. Hij beaamde dat er ook in het kabinet discussie is om de afschalingen iets naar voren te halen. “Als het sneller kan, doen we het sneller”, zegde Rutte toe.

Ook oproepen van onder meer de PVV en BBB om mensen toe te staan het EK voetbal te kijken op grote schermen op terrassen, legde Rutte terzijde. Het kabinet vreest een aanzuigende werking van omstanders en belangstellenden, zodat de drukte te veel toeneemt en de 1,5 meter afstand niet meer wordt aangehouden. Het kabinet zal medio juni opnieuw kijken naar de situatie, wat al eerder was toegezegd.