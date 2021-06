Aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen daalt onder 700

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen is afgelopen etmaal opnieuw gedaald, tot 688. Het is voor het eerst sinds 4 oktober dat er minder dan 700 Covid-19-patiënten op de verpleegafdelingen liggen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Ook het totaal aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal verder gedaald. Op dit moment liggen er 1065 mensen met Covid-19 op een intensive care of verpleegafdeling. Donderdag waren dat er nog 1098.

Afgelopen 24 uur zijn er veertien nieuwe coronapatiënten bijgekomen op de ic’s. In totaal behandelen de intensive cares nu 377 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Donderdag waren dat er nog 394. Dat betekent dat er meer mensen de intensive cares hebben verlaten of zijn overleden dan dat er nieuwe patiënten bijkwamen.

Daarnaast liggen er ook 554 mensen zonder Covid-19 op de ic’s. Door de leegloop van de ziekenhuizen komt er meer plek voor mensen met andere aandoeningen.