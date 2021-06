Aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen

Het aantal nieuwe coronagevallen is in het afgelopen etmaal met 2440 toegenomen, meldt het RIVM. Een dag eerder was dat aantal na aanpassing 2785. Aanvankelijk werden er 18 meer vermeld.

Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is nu 2616, bijna 200 minder per dag het gemiddelde van donderdag.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 8, tegen 14 een dag eerder. Dat wil niet zeggen dat al die mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiƫnt is geregistreerd.