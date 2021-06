Aanzienlijk meer operatiekamers beschikbaar

In de ziekenhuizen zijn meer operatiekamers beschikbaar en mensen die binnen zes weken zorg nodig hebben, kunnen die ook weer vaker op tijd en zoals gepland krijgen. Dat zegt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit komt door het dalende aantal coronabesmettingen. Van de operatiekamers is nu 76 procent weer in gebruik, een aanmerkelijke stijging ten opzichte van vorige week, toen het nog maar 66 procent was.

Zeven ziekenhuizen kunnen zorg die binnen zes weken moet worden gegeven echter nog steeds niet allemaal op tijd verlenen. “Dit wil niet zeggen dat patiĆ«nten gezondheidsschade oplopen. Het kan zijn dat andere zorginstellingen de zorg overnemen”, benadrukt de autoriteit.

Twintig ziekenhuizen melden dergelijke ‘kritiek planbare zorg’ (zoals kankerbehandelingen) niet volledig volgens planning te kunnen leveren. Vorige week waren dit er 25.

Planbare zorg (zoals een knie-, heup- of staaroperatie) wordt in 22 procent van de ziekenhuizen niet gegeven. Ook hier gaat de situatie erop vooruit, want vorige week kon 29 procent dit nog niet. Het aantal ziekenhuizen dat deze zorg weer wel helemaal kan geven steeg van 2 naar 5 procent.

“In de langdurige zorg zien we dat er weer steeds meer bedden bezet zijn en dat het aantal mensen dat overlijdt daalt. Daarnaast vertonen de wachtlijsten in de langdurige zorg een dalende lijn”, aldus NZa verder. Het gaat hier bijvoorbeeld om gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg.