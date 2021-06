Coronadashboard meldt 10 miljoenste prik

De 10 miljoenste coronaprik is gezet, meldt het coronadashboard van de overheid vrijdag. Het gaat om eerste en tweede prikken bij elkaar. In totaal zijn tot dusver 10.109.509 doses coronavaccin een bovenarm ingegaan.

De meeste prikken zijn gezet door de GGD’en, een kleine 7,3 miljoen in totaal. Voor het aantal vaccinaties dat in ziekenhuizen, zorginstellingen en huisartspraktijken is gezet maakt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een inschatting op basis van het aantal geleverde doses. Volgens die berekening zetten instellingen zo’n 1,2 miljoen inentingen en huisartsen iets minder dan 1,6 miljoen.

Volgens het RIVM werd de 10 miljoenste prik donderdag al gezet, zoals vaccinatiebaas bij het instituut Jaap van Delden eerder deze week voorspelde. Het RIVM geeft wekelijks op dinsdag een update van de vaccinatiecijfers, het coronadashboard van de overheid wordt vaker bijgewerkt.