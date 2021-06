De Jonge: ook na oudere corona-infectie nog maar 1 prik nodig

Mensen die al een corona-infectie hebben doorgemaakt, hoeven maar één prik te krijgen van een zogeheten mRNA-vaccin zoals Pfizer/BioNTech of Moderna. Het maakt niet uit of die besmetting langer dan een halfjaar geleden was en ook niet of iemand ernstige klachten heeft gehad.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge meldde vrijdag dat hij een advies hierover van het Outbreak Management Team (OMT) overneemt. De nieuwe richtlijn geldt vanaf nu en alleen voor mensen die bij de GGD zijn geregistreerd met een positieve testuitslag.

Mensen die hieraan voldoen en al een afspraak hebben staan voor een tweede prik, kunnen die afzeggen. Volgens de minister is het wel van belang dat zij dat bij de GGD doen, want anders kunnen zij straks geen compleet vaccinatiebewijs krijgen.

Volgens de deskundigen is na een infectie maar één dosis nodig om voldoende beschermd te zijn tegen het virus, ongeacht hoelang de infectie geleden is. Tot nu toe gingen de experts ervan uit dat alleen na een recente besmetting, van maximaal zes maanden eerder, één prik volstond.

Mensen uit alle leeftijdsgroepen tot tachtig jaar kunnen na een eerdere infectie volstaan met één zogeheten mRNA-vaccin. Alleen wie een verzwakt immuunsysteem heeft, kan beter de gebruikelijke twee prikken krijgen, aldus het OMT.