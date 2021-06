Grapperhaus: strafrecht niet altijd oplossing voor homogenezing

Hoewel hij ‘homogenezing’ “walgelijk” vindt, is het strafrecht volgens demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus daar niet altijd het beste antwoord op. Effectiever is het volgens hem om homogenezers sneller een boete te kunnen geven. De VVD, D66, PvdA en GroenLinks kondigden vrijdag een initiatiefwet aan om homogenezingstherapie te verbieden.

Grapperhaus zet al boetes in tegen bedrijven die bijvoorbeeld onlinekindermisbruik faciliteren. “Dan kun je lik op stuk geven en gelijk zeggen: u stopt hiermee, of anders.” Die aanpak, via het bestuursrecht, is volgens hem effectief. Strafzaken duren volgens de minister vaak lang en het is moeilijker om het bewijs rond te krijgen. “Maar boetes en naming and shaming, dat zet zoden aan de dijk.”

Ook ziet Grapperhaus een rol weggelegd voor onderwijs. Daarin moet centraal staan dat iedereen in Nederland gelijk is en dat “je seksuele gerichtheid van jezelf is”. Hij vindt het “kwalijk” als mensen anderen dwingen hun geaardheid “weg te moffelen”.

Een Kamermeerderheid had het kabinet opgeroepen homogenezing te verbieden, maar daarvoor was volgens de betrokken bewindslieden eerst meer onderzoek nodig. Vrijdag staat de jongerentak van D66, de Jonge Democraten, met een kraampje op het Plein voor de Tweede Kamer waar ze “heterogenezingstherapie” aanbieden. Daarmee wil ze aantonen hoe “absurd” homogenezing is.

Er zijn zeker vijftien aanbieders van LHBTI-genezing in Nederland, vooral in pinkster-, baptisten-, en evangelische gemeenten. Volgens COC Nederland, dat zich inzet voor LHBTI-rechten in Nederland, zijn er 68 slachtoffers van de ‘therapie’ gevonden. “Maar waarschijnlijk gaat het om een topje van de ijsberg”, laat de belangenorganisatie weten. Het COC is blij met het voornemen om homogenezing bij wet te verbieden.