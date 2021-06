Hoekstra oppert alternatieven voor samenwerking met links blok

Volgens CDA-leider Wopke Hoekstra moet informateur Mariëtte Hamer eerst kijken naar andere varianten dan de samenwerking van VVD, D66 en CDA met GroenLinks en PvdA. Die twee linkse partijen houden elkaar vast, maar Hoekstra ziet samenwerking met dat linkse blok niet zitten. “Er zijn allerlei smaken denkbaar om mee verder te gaan.” Hij denkt zelf aan het doorgaan met de huidige coalitiepartijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie), samenwerking met JA21 of Volt, of zelfs een gedoogvariant.

Daarna noemt Hoekstra pas de mogelijkheid “eventueel, al zijn de verschillen dan groot met óf de PvdA, óf GroenLinks”. Samenwerking met de combinatie van die twee partijen noemde de CDA-leider niet als een van de “vier, vijf, zes” varianten die wat hem betreft besproken moeten worden. Hij wil Hamer adviseren “om te kijken of ook anderen heil zien in een van die varianten”. Het is volgens hem “ook het goed recht van de VVD en van D66 om daar weer wat van te vinden”.

Hoekstra lijkt met zijn alternatieven een uitweg te willen vinden voor de stroef lopende formatie. Omdat CDA en VVD niet met de linkse combinatie samen willen en PvdA en GroenLinks elkaar juist niet loslaten, lijkt de formatie in een patstelling te zijn beland.

D66-leider Sigrid Kaag riep partijen “links en rechts van D66” op om toch goed na te denken over samenwerking. Maar die vijfpartijencoalitie waar zij op hoopt is volgens Hoekstra “inhoudelijk het minst logisch en getalsmatig ook niet nodig”. Waar Kaag benadrukte dat VVD en CDA op lokaal en provinciaal niveau vaak goed samenwerken met PvdA en GroenLinks, wijst Hoekstra op eerdere coalities in Rotterdam tussen CDA, D66 en Joost Eerdmans, die nu JA21 leidt.