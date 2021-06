Hamer: onderlinge verschillen kleiner dan partijen doen voorkomen

Informateur Mariëtte Hamer is niet “heel somber” over de kabinetsformatie. Ze ziet “niet zo gek veel verschillen”, hoewel partijen die tegenover de pers soms wel benadrukken, zei ze vrijdag na een derde week van gesprekken. Inhoudelijk zijn veel partijen het eigenlijk best met elkaar eens over bijvoorbeeld het herstelplan voor na de coronacrisis, maar er tekent zich nog geen duidelijke coalitie af. “Er zijn andere belemmeringen, wat partijen van elkaar denken bijvoorbeeld.”

Daar wil Hamer het met partijen over hebben. Haar deadline was eigenlijk dit weekeinde, maar ze heeft meer tijd nodig. Ze hoopt dat er binnen “weken” duidelijk is wie met wie gaat praten over de nieuwe regeringscoalitie.

Volgens de informateur zijn partijen wel aan het bewegen. “Toen ik begon wilden heel weinig partijen met elkaar praten.” Ze vindt het veel te vroeg om te spreken over een impasse in de formatie. “Ik ben nog maar een week bezig om de boel in beweging te krijgen.” Hamer ziet partijleiders bij haar anders reageren dan buiten tegen de pers. “Er is wel een verschil binnen en buiten.”

Ze hoopt dat er vaart in blijft zitten, maar gaat geen nieuwe deadline noemen voor haar eindverslag. “Nederland verdient zo snel mogelijk een kabinet”, zegt de informateur wel. “Kijk naar wat Nederland nodig heeft.” Ze ziet het liefst dat partijen hun eigen belang opzij zetten en gewoon met elkaar aan tafel gaan. “Maar ik snap ook dat je zelf die conclusie moet trekken.”

VVD en D66 hebben als winnaars van de verkiezingen het voortouw bij de formatie. D66 wil een “zo progressief mogelijke coalitie” van VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. Ook PvdA en GroenLinks lijken daar positief over. Beide partijen houden vol niet zonder elkaar in een coalitie te stappen.

Maar CDA en VVD zien het weer niet zitten om met de twee linkse partijen een coalitie te vormen. Zij willen bijvoorbeeld doorpraten met de huidige coalitiepartijen (VVD, D66, CDA en ChristenUnie), maar daar wil ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers voorlopig niet aan beginnen.

Hamer gaat maandagmiddag weer verder met de gesprekken. Ze praat volgende week ook weer met een bredere groep aan partijen, liet ze weten, omdat ze een breed draagvlak wil voor de herstelplannen.