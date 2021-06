Limburgse Staten bespreken rapport Onno Hoes over nieuw bestuur

Provinciale Staten van Limburg buigen zich vrijdag over een rapport van verkenner Onno Hoes. Die onderzocht hoe een nieuw dagelijks bestuur van Limburg er zou kunnen uitzien.

Het voltallige college van Gedeputeerde Staten trad in april af, inclusief gouverneur Theo Bovens. Dat gebeurde toen Provinciale Staten het vertrouwen verloren in GS. Dat vertrouwen was zoek na twijfels over de integriteit van met name het CDA-smaldeel in GS. Aanleiding waren publicaties in NRC over door CDA-gedeputeerden goedgekeurde provinciale geldstromen naar landschapsstichting IKL, waar een voormalig CDA-gedeputeerde de scepter zwaaide. Deze Herman Vrehen liet volgens NRC voor tonnen aan subsidies doorstromen naar eigen werk-bv’s.

De publicatie leidde tot het uiteenvallen van GS, waarna Johan Remkes als waarnemend gouverneur aantrad en Onno Hoes als verkenner werd gevraagd voor een nieuwe GS. Hij adviseert een extraparlementair bestuur waarvan de “extreme” rechtse en linkse flanken worden uitgesloten.