Meer mensen nemen trein, NS ziet meeste weekendreizigers dit jaar

Steeds meer mensen nemen weer de trein, meldt de NS vrijdag. Afgelopen zaterdag en zondag bedroeg het aantal treinreizigers 61 procent van de hoeveelheid in hetzelfde weekend in 2019. In voorgaande weekenden was dat aantal nog 40 procent. Op zondag werd het hoogste aantal ‘weekendreizigers’ van dit jaar tot nu toe gehaald, namelijk 312.000.

Volgens de NS nam het aantal reizigers al toe door de versoepelingen, maar “afgelopen weekend lijkt het goede weer dit aantal verder omhoog geduwd te hebben”.

Omdat de NS meer reizigers verwacht, wordt de dienstregeling geleidelijk opgeschaald. Op 14 juni moet 98 procent van de treinen weer rijden. Alleen het nachtnet en extra forensentreinen in de spits rijden dan nog niet.

De hele zomer zet de NS ook extra strandtreinen in van en naar Zandvoort, die alleen rijden op zomerse dagen en feest- en vakantiedagen. Dit betekent dat de gebruikelijke dienstregeling tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort op deze dagen tot en met oktober in plaats van twee sprinters per uur zes sprinters per uur zal zijn.