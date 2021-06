OM: verdachten in zaken Van der Gijp en De Jager werkten samen

De verdachten van de gewapende overval op YouTuber Nikkie de Jager en die van de mislukte overval op voetbalanalist René van der Gijp werkten volgens het Openbaar Ministerie nauw samen bij tal van misdrijven. De officier van justitie heeft daarom ook de dagvaardingen van de verdachten in de zaak van Van der Gijp uitgebreid met de verdenking dat ze samen een criminele organisatie vormden.

René van der Gijp werd in de late avond op 27 april vorig jaar door drie gemaskerde mannen belaagd toen hij na een uitzending van Veronica Inside thuiskwam. Ze sloegen met slaghamers op de auto van de Veronica Inside-analist, maar vluchtten uiteindelijk zonder buit. Van der Gijp dankt dit aan zijn auto met gepantserde ramen. Hij vermoedt dat de daders uit waren op zijn Rolex-horloge.

De officier van justitie maakte de nieuwe verdenking tegen Younes S. en Oguzhan A. vrijdagmiddag bekend tijdens een inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam. Ze zouden met vijf anderen, onder wie de drie vermeende overvallers in de zaak Nikkie de Jager, misdrijven hebben gepleegd in georganiseerd verband. Hun criminele organisatie is volgens justitie verantwoordelijk voor woninginbraken en -overvallen in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland en Uden. Mogelijk volgen er nog meer aanhoudingen nu de hoofdofficier van justitie deze week een beloning van 10.000 euro heeft uitgeloofd voor de gouden tip in deze zaken.

Volgens justitie deden de groepsleden gedegen vooronderzoek voordat ze in wisselende samenstelling op dievenpad gingen in gestolen auto’s met valse kentekens. Ze beschikten volgens het OM over woonadressen en andere privégegevens van hun beoogde slachtoffers, wisten in welke auto’s zij reden en welke horloges ze droegen. Na de misdrijven zijn verschillende bedragen gestort op de bankrekeningen van de verdachten, die daar na hun arrestatie in december vorig jaar geen toelichting op wilden geven tijdens verhoren door de politie.