Partijen komen met initiatiefwet tegen ‘homogenezingstherapie’

Partijen in de Tweede Kamer komen met een initiatiefwetsvoorstel om homogenezingstherapie bij wet te verbieden. D66, VVD, de Partij van de Arbeid en GroenLinks willen het initiatief nemen nu het demissionaire kabinet heeft laten weten voorlopig geen werk te maken van een verbod.

Een Kamermeerderheid had de regering opgeroepen een verbod te regelen. Maar volgens het kabinet is er eerst meer onderzoek nodig om te bezien hoe ‘homogenezing’ verder kan worden tegengegaan.

“Het is nu nog niet mogelijk om te bepalen op welke wijze het voorkomen en tegengaan van homoconversie het meest succesvol kan worden gerealiseerd. Het kabinet zal daarom onderzoek laten doen naar wat de beste mogelijkheden zijn”, schreven de betrokken bewindslieden afgelopen week.

D66-Kamerlid Jeanet van der Laan vindt het “te gek voor woorden dat in ons land nog steeds homogenezingen plaatsvinden om iemands identiteit te veranderen of te onderdrukken. Dat is schadelijk en kwetsend. Er moet zo snel mogelijk een einde aan komen”.

VVD’er Hatte van der Woude sluit zich daarbij aan en noemt ‘homogenezing’ “middeleeuws, stompzinnig en traumatisch voor de jongeren die eraan onderworpen worden”.

De jongerenpartij van D66, Jonge Democraten, staat vrijdag met een kraampje op het Plein in Den Haag waar ‘heterogenezingstherapie’ wordt aangeboden om aan te geven hoe “absurd” ze ‘homogenezing’ vindt.