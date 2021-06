Piets weerbericht: er is van alles op komst

Vanavond, vannacht en morgen is er wat weer betreft van alles op komst. Dit gaat van zware onweersbuien, met kans op hagel, veel regen en wateroverlast tot windstoten en de kans op mist. De mistkansen zijn vanavond, vannacht en morgenochtend vooral weggelegd voor het Waddengebied. De zware buien komen vanmiddag het zuiden binnen.

Vanavond en de komende nacht is of wordt het vrijwel overal buiig weer. Het meest zware onweer in het zuiden, midden en oosten van ons land. Veel regen door buiig weer ook in het westen, het noordwesten en in het IJsselmeergebied.

Noorden en oosten blijven buiig

Morgenochtend nog kans op zware onweersbuien in het oostelijke deel van het land. Morgen overdag veel regen in het noorden. In de ochtend en middag wint het droge weer vanuit het zuidwesten terrein, maar het noorden en oosten blijven buiig.

Verkeerswaarschuwing: Overdag, vanavond, vannacht en morgen tijdens buien kans op matig of slecht zicht door regen en bij hagel zelfs even glad. Kans op wateroverlast.