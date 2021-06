Rechtbank doet uitspraak in zaken sportscholen tegen Staat

De rechter beslist vrijdag of sportscholen volledig mogen worden heropend. Stichting Fitness Is Medicijn en een groep van zestig sportscholen hebben dat vorige week geëist in twee verschillende kortgedingen tegen de Staat. De groep sportscholen wil daarnaast compensatie voor alle geleden schade.

De sportscholen zijn sinds 19 mei weer onder voorwaarden open. Bij binnensportlocaties mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn en er mogen nog geen groepslessen worden gegeven. Die beperkende maatregelen worden vanaf zaterdag versoepeld. Dan zijn onder meer groepslessen onder voorwaarden wel weer toegestaan.

Stichting Fitness Is Medicijn noemde het onverantwoordelijk om fitnesscentra niet volledig te laten heropenen. Volgens de stichting is sporten een primaire levensbehoefte die belangrijk is om een betere weerstand op te bouwen in coronatijd. Op de basiscoronaregels na zoals voldoende afstand houden, eist de stichting dat er geen verdere voorwaarden gelden voor de sportscholen.

De groep van zestig sportscholen eist naast volledige heropening ook compensatie voor alle geleden schade. Hans Vos, die namens sportschool PurePowerGym het voortouw nam bij het kortgeding, stelt dat het overgrote deel van de sportscholen in de (vecht)sport- en fitnessbranche op omvallen staat.