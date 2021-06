Rechter: sportscholen blijven gebonden aan lockdownregels

Sportscholen blijven voorlopig gebonden aan lockdownmaatregelen en mogen niet weer volledig open. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in twee verschillende kort gedingen tegen de Nederlandse staat. De rechter is het met de Staat eens dat de coronamaatregelen die van toepassing zijn op de sportscholen “noodzakelijk en proportioneel zijn” en een “legitiem doel dienen”.

Stichting Fitness Is Medicijn en een groep van zestig sportscholen eisten vorige week volledige heropening. De groep sportscholen wilde daarnaast compensatie voor alle geleden schade.

De sportscholen zijn sinds 19 mei wel weer onder voorwaarden open. Bij binnensportlocaties mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn en er mogen nog geen groepslessen worden gegeven. Die beperkende maatregelen worden vanaf zaterdag versoepeld. Dan zijn onder meer groepslessen onder voorwaarden wel weer toegestaan.

Stichting Fitness Is Medicijn noemde het onverantwoordelijk om fitnesscentra niet volledig te laten heropenen. Volgens de stichting is sporten een primaire levensbehoefte die belangrijk is om een betere weerstand op te bouwen in coronatijd.