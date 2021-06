Remkes zet Limburgse Staten het mes op de keel

Waarnemend gouverneur Johan Remkes (VVD) van Limburg wil dat de Limburgse Staten uiterlijk 16 juni de namen hebben van alle nieuwe gedeputeerden. Slagen de Staten er niet in om een nieuw college voor te dragen, dan roept Remkes op 2 juli een vergadering van de Staten bijeen waarin hij zelf gedeputeerden aanwijst. Dat heeft Remkes vrijdag tijdens een Statenvergadering in Maastricht gezegd.

Sinds april heeft Limburg geen bestuur meer na het opstappen van het voltallige college van Gedeputeerde Staten en van toenmalig gouverneur Theo Bovens. Aanleiding was een publicatie in NRC over provinciale geldstromen naar een landschapsstichting (IKL) waarvan een oud-CDA-gedeputeerde directeur was. Deze Herman Vrehen sluisde subsidiestromen door naar eigen werk-bv’s, aldus NRC. Nadat vervolgens eerst de twee CDA-gedeputeerden opstapten, hield niet veel later het hele college van GS het voor gezien.

Sindsdien werd Remkes waarnemend gouverneur met de opdracht orde op zaken te stellen. Onno Hoes (VVD) werd verkenner voor een nieuw bestuur. Hoes bracht een advies uit om acht partijen te laten samenwerken aan een nieuw extraparlementair college, dat kan besturen zonder coalitieblok en met wisselende meerderheden. Het CDA haakte vrijdag echter onverwachts af en de overige zeven partijen hebben samen geen meerderheid in de Staten.

Remkes was het treuzelen zat en pleitte voor snelheid in de bestuursvorming. “Langer uitstel is niet verantwoord”, zei hij. Vrijdagavond stemmen de Staten over twee moties. Een is van de zeven overgebleven “bondgenoten” uit het advies van Hoes, waarin Hoes wordt aangezocht als formateur voor een nieuw college. De andere motie is van de PVV en krijgt steun van CDA en Forum voor Democratie. Deze motie vraagt Remkes om vijf kandidaat-gedeputeerden voor te dragen en koerst op een samenwerking tussen alle twaalf Statenfracties.

De stemmingen over beide moties zijn vrijdagavond vanaf 18.00 uur. De zeven indieners van de motie om Hoes als formateur aan te trekken proberen voor die tijd buiten de inmiddels gesloten Statenvergadering om, een meerderheid te krijgen voor een nieuw samenwerkingsverband.