RIVM: handen wassen echt beter dan handgel smeren

Het RIVM roept nogmaals op de handen met water en zeep te wassen en alleen als het niet anders kan handgel te gebruiken. Naarmate iemand namelijk meer handgel met ethanol gebruikt, neemt de kans op borstkanker “zeer licht” toe, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het gebruik van het spul nam een flinke vlucht door de coronacrisis. Ethanol ofwel alcohol is een chemische stof die bacteriën en virussen kan doden en in principe ernstige ziekten kan veroorzaken.

Vrouwen die geen handgel met ethanol gebruiken, hebben een kans van ongeveer 143.000 op 1.000.000 mensen om tijdens hun leven borstkanker te ontwikkelen. Vrouwen die een jaar elke dag tien keer handgel gebruiken, hebben een kans van 143.006 op 1.000.000 om tijdens hun leven borstkanker te ontwikkelen, becijferde het instituut.

Ook is gekeken naar de risico’s voor mensen die beroepsmatig veel in aanraking komen met handgels, zoals in de zorg. Bij hen is de kans op borstkanker iets groter dan bij consumenten, aldus het RIVM. Als zij een jaar lang 25 keer per werkdag handgel met ethanol gebruiken is er een kans van 143.015 op 1.000.000 om borstkanker te krijgen

“Was de handen met water en zeep. Dit is de beste manier om ziekteverwekkers te verwijderen. Gebruik desinfecterende handgel alleen wanneer er voor een langere tijd geen plek is om je handen met water en zeep te wassen en in bepaalde werksettings”, zegt het RIVM opnieuw.

Het RIVM heeft op verzoek van de ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken de gezondheidsrisico’s van ethanol bevattende handgels onderzocht. Uit de resultaten blijkt verder dat het verhoogde gebruik van handgel met ethanol geen darmkanker of verminderde vruchtbaarheid veroorzaakt.