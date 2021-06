Rutte: ook ik zie combinatie PvdA en GroenLinks niet zitten

VVD-leider Mark Rutte sluit zich volledig aan bij de opmerkingen van CDA-voorman Wopke Hoekstra, die eerder deze week zei dat hij het totaal niet logisch vindt om te praten over een regeringscoalitie met de PvdA en GroenLinks samen. Die twee linkse partijen “staan sowieso politiek natuurlijk ver van ons af”, zegt Rutte. De linkse combinatie ziet hij al helemaal niet zitten.

PvdA-leider Lilianne Ploumen en GroenLinks-voorman Jesse Klaver reageerden fel op die uitlatingen van Hoekstra eerder deze week. Ze richtten hun pijlen vooral op Hoekstra, omdat ze vinden dat hij niet bij voorbaat moet weglopen. “Maar zij weten dat Wopke Hoekstra en ik er echt hetzelfde van vinden”, aldus Rutte. “Ik weet dat ze op Wopke reageerden, maar er zit geen licht tussen mij en Hoekstra.”

De VVD-leider en demissionair premier sprak vrijdag met D66-leider Sigrid Kaag en informateur MariĆ«tte Hamer. VVD en D66 wonnen bij de verkiezingen, en zijn de twee grootste partijen. Maar VVD en CDA willen liever niet met nog twee linkse coalitiepartners, terwijl Kaag links en rechts juist oproept samen te werken. PvdA en GroenLinks houden elkaar juist weer vast. “Het is ingewikkeld”, zucht Rutte over de formatiepuzzel.

Hij hoopt dat volgende week meer duidelijk wordt over welke partijen straks over een kabinetsformatie gaan praten. Eigenlijk zou Hamer hierover al dit weekeinde een knoop doorhakken, maar wegens de moeizame verhoudingen heeft ze langer de tijd nodig. Vrijdag sprak Rutte dus vooral over thema’s met Kaag en Hamer, zegt hij na afloop. “Uiteindelijk zullen er hopelijk wat partijen zijn die inhoudelijk gaan onderhandelen, maar dan is het wel prettig om nu al eens even vooruit te kijken: wat zijn nou die inhoudelijke onderwerpen.”