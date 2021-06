Schenking van 10 miljoen euro voor Prinsenhof Delft

De gemeente Delft krijgt 10 miljoen euro die ze mag bestemmen voor Museum Prinsenhof. Het Prinsenhofcomplex is, zo’n 70 jaar na de laatste grote werkzaamheden, dringend toe aan renovatie en groot onderhoud. De Delftse familie Vlek, bekend van de gelijknamige jenever, maakt met haar gift verbouwing en voorbereiding op de toekomst veel beter mogelijk.

Onlangs moest het Delftse college een voorstel voor de restauratie van het monument terugnemen en de eerder voorgestelde gemeentelijke investering verlagen naar 18 miljoen. Meer kon er door de financiële omstandigheden niet af.

Met de schenking van 10 miljoen wil de familie Vlek de museale functie van het Prinsenhof voor de toekomst garanderen, aldus de blije gemeente. “Daarnaast wil de familie bijdragen aan het versterken van de beleving van de ruimte in en rondom het gebouw, waaronder de tuin.”

Burgemeester Marja van Bijsterveldt kan haar geluk niet op: “De gift getuigt van een grote en warme betrokkenheid bij Delft en bij het voor vele Delftenaren zo belangrijke monument. Hiermee krijgt de stad een grote steun in de rug om nu, na vele jaren, de renovatie en versterking van het Prinsenhof ter hand te nemen.”

Ook in het museum zelf is de vreugde groot: “Hiermee kan het museum ook voor toekomstige generaties zijn belangrijke culturele, verbindende, educatieve en economische rol in de stad blijven spelen”, zegt directeur Janelle Moerman.

Prinsenhof is niet alleen een museum, maar ook een belangrijke historische plek voor heel Nederland. Op 10 juli 1584 werd Vader des Vaderlands Willem van Oranje er vermoord door Balthasar Gerards. In een muur zijn nog de vermeende gaten te zien die door de kogels zouden zijn veroorzaakt.