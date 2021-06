‘Sterrenrestaurants nagenoeg volgeboekt dit weekend’

Sterrenrestaurants zitten dit weekend nagenoeg vol nu de horeca vanaf zaterdag weer echt open mag, zo komt naar voren uit een belronde van het ANP. “Sinds de bekendmaking van de versoepelingen leek het hier wel een telefooncentrale”, zegt chef en eigenaar Jan Sobecki van tweesterrenrestaurant Tribeca in Heeze. Stefan van Sprang van Aan de Poel in Amstelveen geeft aan dat binnen een half uur alle weekenden in juni vol zaten. “Ik vind het nu al spannend of we het aankunnen qua drukte.”

De sterrenzaken, die doorgaans zo’n 30 tot 50 plekken hebben, kunnen dit weekend eindelijk op zowel de terrassen als binnen weer gasten ontvangen. Zaterdag worden ook de openingstijden van de horeca verruimd naar 22.00 uur, als onderdeel van de versoepelingen van de coronamaatregelen.

Over het algemeen komen er in de sterrenrestaurants nu veel meer Nederlandse gasten, geven de eigenaren aan. Door de coronapandemie wordt er nog niet massaal gereisd en blijven buitenlandse boekingen uit. Zo merkt het Amsterdamse éénsterrenrestaurant Sinne dat er veel minder buitenlandse gasten dan voorheen zijn. In de grensstreken komen de buren wel een kijkje nemen. Zo ziet restaurant Da Vinci uit Maastricht ook veel Duitse en Belgische bezoekers. Eigenaar Petro Kools denkt dat de reserveringen van internationale gasten vanaf juli weer zullen aantrekken.

De animo om te komen lunchen is ook groter dan voorheen, vertelt Claudia Brevet, eigenaresse van het Zeeuwse driesterrenrestaurant Inter Scaldes in Kruiningen. De lunch zit de komende weken ook al volgeboekt. “Misschien omdat we voor het diner al vol zitten en omdat het in verband met het weer fijn is om buiten te zijn.” Suitehotel & Restaurant Posthoorn in Monnickendam met één ster hoopt dat gasten ook op andere dagen komen eten, wanneer het minder druk is, zegt eigenaar Eva Pellemans. Martin Kruithof, eigenaar en chefkok van hotel-restaurant De Lindenhof in Giethoorn, dat twee Michelinsterren heeft, roept mensen op ook vooral te komen lunchen, in plaats van alleen te boeken voor diners.

Om de misgelopen omzet goed te maken, verhogen de restaurants en andere horeca de prijzen niet, merkt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De brancheorganisatie constateert ook dat de horecazaken weer volstromen en zegt dat elke horecaondernemer vrij is om de prijzen te bepalen. “De meesten vinden dat de corona-rekening niet bij de gasten neergelegd moet worden, maar bij de overheid”, aldus een woordvoerster. Ook Sobecki van Tribeca verhoogt de prijzen niet. “Om de inhaalslag te maken zetten wij in op een extra lunchmogelijkheid op zondag.” Tweesterrenrestaurant Sabero in Roermond heeft de prijzen niet aangepast, maar wel het menu. Dat is vanwege de eindtijd minder uitgebreid geworden.

Niet alle restaurants gaan al open. Het Maastrichtse éénsterrenrestaurant Beluga Loves You kiest ervoor om dit weekend nog dicht te blijven en wil pas de deuren openen op 1 juli, wanneer er hopelijk meer mogelijk is. Tot die tijd doet Beluga alleen afhaal en bezorging.