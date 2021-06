Volt blijft erbij: wij willen niet in kabinet

Partijleider Laurens Dassen van Volt blijft erbij dat zijn partij als nieuwkomer in de Tweede Kamer niet meteen in het kabinet wil. “Wij hebben duidelijk aangegeven dat het nu niet aan ons is om te gaan regeren”, laat hij weten.

CDA-leider Wopke Hoekstra droeg vrijdag onder meer de pro-Europese partij Volt aan als mogelijk alternatief voor de PvdA en GroenLinks, die alleen samen mee willen regeren. Hoekstra ziet samenwerken met zo’n “links blok” niet zitten. Volt heeft drie zetels en zou VVD, D66 en CDA daarmee precies aan een meerderheid van 76 zetels kunnen helpen.

Maar Dassen houdt de boot nog altijd af. “Er is een aantal grote middenpartijen dat wel kan en wil, en ook de verantwoordelijkheid heeft om een kabinet te vormen”, vindt hij. “Laat ze die verantwoordelijkheid nemen en snelheid maken. Dat moet kunnen. Er is een crisis, geen tijd voor trage potjes schaak.”

Informateur Mariƫtte Hamer heeft om meer tijd gevraagd om tot een advies te komen over de contouren van een nieuw kabinet. Zij wil die tijd ook benutten om toch weer te praten met partijen die de afgelopen week, toen het zoeken naar coalitiemogelijkheden pas echt begon, niet meer aan tafel zaten.

Dassen is “natuurlijk” bereid ook weer aan te schuiven. “Wij informeren de informateur graag en zullen haar ook deze boodschap overbrengen.”