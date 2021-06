Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt verder

Het aantal nieuwe coronagevallen is in het afgelopen etmaal met 2160 toegenomen, meldt het RIVM. Een dag eerder lag dat aantal na aanpassing op 2424, waar aanvankelijk 2440 besmettingen werden gemeld.

Gemiddeld werden er de afgelopen zeven dagen 2441 nieuwe coronabesmettingen per dag ontdekt. Vrijdag lag dat niveau nog op 2616.

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 9, tegen 8 een dag eerder. Dat wil niet zeggen dat al die mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiƫnt is geregistreerd. In totaal werden er 60 sterfgevallen door corona genoteerd tussen zondag 30 mei en nu, waar dat er de zeven dagen ervoor nog 81 waren.

In de gemeente Rotterdam werden er tussen vrijdag- en zaterdagochtend 140 coronabesmettingen ontdekt, in Amsterdam 81 en in Den Haag 75. Eindhoven kreeg er 48 besmettingen bij en Utrecht 39.