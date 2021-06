Bezoekers in de rij voor eerste bioscoopbezoek na coronasluiting

Nederlanders hebben hun bioscoopbezoek de afgelopen maanden gemist. Op zaterdag, de eerste dag waarop bioscopen dankzij versoepeling van de coronamaatregelen open mogen, stonden mensen al vroeg voor de deur te wachten. Dat laten woordvoerders van ketens Pathé en Kinepolis weten aan het ANP. In bioscopen mogen in eerste instantie vijftig mensen per zaal worden ontvangen. De sector rekent erop dat dit aantal eind van de maand omhoog mag.

“De eerste bezoekers stonden vanochtend al voor openingstijd voor de deur en kwamen met veel enthousiasme binnen. Veel zalen zijn al uitverkocht. Met stip op nummer 1 staat De Slag om de Schelde, bijna een kwart van de bezoekers bij Pathé gaat naar deze prachtige Nederlandse productie”, aldus een woordvoerder van Pathé.

Ook bij Kinepolis zijn voorstellingen zaterdag en de komende dagen uitverkocht. “Ik was bij onze nieuwe vestiging in Leidschendam en daar waren mensen al in de vroege ochtend om een kaartje te kopen. Fantastisch.”

De ketens zijn blij met het enthousiasme van de bioscoopgangers. “Je merkt dat mensen er onwijs veel zin in hebben om weer naar de bioscoop te kunnen. Dat is erg mooi om te zien”, zegt de woordvoerder van Kinepolis. Ook bij Pathé verloopt de opening soepel. “We kijken enorm uit naar de komende weken, om nog meer bezoekers te mogen ontvangen en samen met hun vrienden en familie te laten genieten van de beste films.”

Bij Pathé zijn al tienduizenden tickets verkocht voor de periode tot en met 16 juni. De woordvoerder van Kinepolis had zaterdagmiddag geen exacte cijfers paraat.