Den Haag wil alle woningen controleren op veiligheid en kwaliteit

Na de grote brand vorige maand in de Wouwermanstraat in de Schilderswijk, laat de gemeente Den Haag de kwaliteit van alle woningen in de stad controleren. Dat gebeurt volgens de Haagse wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn) via een representatieve steekproef. Leden van de zogenoemde Haagse Pandbrigade kijken daarbij vooral naar de bouwkundige staat van een woning, de veiligheid (rookmelders) en gezondheidselementen (ventilatie).

Bij de brand op 20 mei raakte niemand gewond maar wel werden tientallen woningen onbewoonbaar en raakte een moskee zwaar beschadigd. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de portiekwoningen in 1995 zijn gerenoveerd, maar dat voor die renovatie geen bouwvergunningen zijn verstrekt. Uit een brief van het stadsbestuur blijkt bovendien dat in vijf getroffen woningen sprake was van kamerbewoning zonder dat daarvoor de benodigde vergunningen waren verleend.

Vrijdag maakte de politie bekend dat er geen aanwijzingen zijn gevonden dat het gaat om brandstichting. Bouwkundige zaken zouden in de portiekwoningen in de Wouwermanstraat niet in orde zijn.

“In een aantal Haagse wijken is sprake van overbewoning en er zijn ook andere misstanden”, zei Balster op NPO Radio 1. “Er is bijvoorbeeld iets mis met de registratie van arbeidsmigranten.” Volgens de wethouder smeekten arbeidsmigranten de dag na de brand of ze met het busje mee mochten dat ze naar hun werk zou brengen. Ze vreesden hun baan kwijt te raken als ze niet op hun werk zouden verschijnen. Dan zouden ze vermoedelijk ook hun kamer of huurhuis kwijtraken.

Bij het onderzoek checkt de gemeente steekproefsgewijs de complete woningvoorraad in de stad: particulier eigendom, particuliere huur en sociale huur, meldt Omroep West. Daarbij wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld vocht en schimmels in de woning en of er nog oude, onveilige loden leidingen liggen.

Of elke huiseigenaar en huurder ook verplicht wordt de inspecteurs binnen te laten, is vooralsnog onduidelijk. De stad Den Haag zal de daarvoor benodigde bevoegdheden gebruiken om in te grijpen als dat nodig is. “De gemeente heeft zich de afgelopen jaren steeds meer teruggetrokken van de woningmarkt. Huizenbezitters zijn steeds meer verantwoordelijk geworden. De vraag is hoe we signalen beter kunnen opvangen en eigenaren aanspreken”, aldus Balster. “Afhankelijk van de aard van de meldingen kan de Pandbrigade stevig ingrijpen.”