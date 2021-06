Enthousiasme in musea op eerste dag van opening

Musea in Nederland mochten zaterdag na lange tijd weer open en daarover waren museumpersoneel en bezoekers razendenthousiast. “Het moment van opengaan was echt fantastisch”, aldus gastconservator Stefan van Raay bij het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen. “De mensen die binnenkwamen, waren net zo blij als wij van het museum. Er was een wederzijds gevoel van opluchting.”

Aan het begin van de avond hadden zo’n vijfhonderd mensen een bezoek gebracht. “Wij zijn nog even open en ik verwacht dat de teller dan straks op 650 bezoekers zal staan”, aldus Van Raay. Dat er weer mensen, onder wie ook kinderen, door het museum gingen voelde voor hem en veel anderen aan als “een feestje”.

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst opent dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur voor een expositie over het roemruchte Mexicaanse kunstenaarsstel Frida Kahlo en Diego Rivera, A Love Revolution. Die tentoonstelling loopt tot en met 26 september.

Ook in het Fries Museum waren mensen “super enthousiast”, zag directeur Kris Callens. “Het is vlekkeloos verlopen en iedereen die gereserveerd had, is komen opdagen.” En dus liepen er zaterdag elk half uur twintig mensen langs onder andere de tentoonstelling Haute Bordure over 400 jaar aan borduurkunst in Nederland.

De tentoonstelling stond al sinds februari klaar voor het publiek. Nu eindelijk kon de jurk van koningin Máxima die ze droeg tijdens Prinsjesdag 2015 worden bewonderd door zo’n 240 bezoekers. “Iedereen geeft elkaar de ruimte, er is minder sprake van dringen en dus kan iedereen meer genieten”, zegt Callens.