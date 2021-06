Kamer bezorgd over ophalen IS-gangers uit Syrië

In de Tweede Kamer wordt bezorgd gereageerd op berichten dat een Nederlandse delegatie in Koerdisch gebied in Syrië is, om daar een of meerdere aanhangers van Islamitische Staat op te halen. De berichten doken vrijdagavond op in Koerdische media, op zaterdag maakten ook Nederlandse verslaggevers in het gebied zoals Harald Doornbos en Ana van Es er melding van.

Volgens Doornbos en Van Es gaat het om een vrouw en twee kinderen. De Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders en Forum voor Democratie willen een debat met demissionair ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken). De ministeries hebben nog niet gereageerd op de berichtgeving.

“Als dit waar is hebben Kaag en Grapperhaus een groot politiek probleem”, twittert Wilders. “Het is onacceptabel en onaanvaardbaar dat we de islamitische vijand van ISIS hierheen halen. Die terreurvrouwen hebben hun recht verspeeld ooit nog voet op Nederlandse bodem te zetten!”

“Los van het feit dat dit schandalig is valt hiermee ook het argument van het kabinet weg dat we geen Nederlandse delegatie naar Syrië zouden kunnen sturen om de terugkeer van Syriërs te regelen”, vindt FVD-voorman Thierry Baudet.

Ingrid Michon van de VVD vindt het een “zeer zorgwekkende ontwikkeling. Als dit waar is, dan gaat dat in tegen de wens van de Tweede Kamer en eerdere uitspraken van de rechter. Ik wil zo snel mogelijk duidelijkheid van het kabinet hebben”.

Niet alle partijen reageren negatief. D66-Kamerlid Hanneke van der Werf vindt het “goed voor de veiligheid van Nederland: deze IS-vrouwen hierheen halen, berechten en voorkomen dat ze van de radar verdwijnen. Niet in het minst voor hun kinderen die onder erbarmelijke omstandigheden leven en door IS geronseld worden”.

Mirjam Bikker van de ChristenUnie reageert terughoudend, maar zegt wel dat het voor haar “cruciaal” is dat “Nederland zich moet inspannen voor berechting van IS-strijders, dus ook de vrouwen. Hoe dan ook moet het recht zijn loop hebben. En voor deze kinderen is goede zorg onder overheidstoezicht nodig”.