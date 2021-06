Musea eindelijk weer open

De musea mogen vanaf zaterdag weer open, na bijna een half jaar. Er zijn geen toegangstesten nodig, maar belangstellenden moeten wel een tijdstip reserveren om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk binnen zijn. Ook moet nog steeds afstand worden gehouden. De musea deden vorig jaar al veel ervaring op met de coronaprotocollen, met onder meer speciale, veilige routes.

Musea meldden eerder deze week al redelijk tot veel boekingen te zien. De Museumvereniging verwacht veel animo, ook doordat senioren, die een belangrijke doelgroep zijn, grotendeels gevaccineerd zijn.

De musea willen heel graag open, want ze zitten met een enorme verscheidenheid aan exposities te wachten. Diverse tijdelijke tentoonstellingen waren nog maar kort te zien geweest, andere nog helemaal niet of alleen online.

Het Rijksmuseum in Amsterdam bijvoorbeeld heeft een nu al een veelbesproken tentoonstelling over slavernij. Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen opent dagelijks van 10.00 tot 22.00 uur voor een expositie over het roemruchte Mexicaanse kunstenaarsstel Frida Kahlo en Diego Rivera, A Love Revolution. De Kunsthal in Rotterdam komt met een multimediale tentoonstelling over het tijdloos verlangen naar eeuwige jeugd, Youthquake.

Het Valkhof in Nijmegen opent een tentoonstelling over de pest, de gruwelijkste epidemie aller tijden. Het Noordbrabants Museum in Den Bosch opent alvast twee van de drie zalen van de expo over Salvador Dalí, de derde volgt een week later. Het Fotomuseum in Den Haag toont foto’s van het ‘matje’, het iconische kapsel dat vooral in de Hofstad furore maakte.

Het Joods Historisch Museum in Amsterdam opent Zijn Joden wit? Daar wordt bijvoorbeeld de vraag gesteld of Joden worden gezien als deel van de elite of juist als kwetsbare etnische minderheid. Joden hebben met antisemitisme te maken, maar er wordt ook gesproken over de ‘joods-christelijke beschaving.’

Het Fries Museum verwacht veel van Haute Bordure over borduurkunst. Borduren is weer helemaal in. Koningin Máxima heeft de jurk die ze droeg tijdens Prinsjesdag 2015, ontworpen door Jan Taminiau, voor de gelegenheid uitgeleend aan het Fries Museum.