‘Nederlandse delegatie in Syrië om IS’ers op te halen’

Nederlanders die banden hebben met Islamitische Staat (IS) worden in Syrië overgedragen aan vertegenwoordigers van Nederland. Dat hebben de Koerdische autoriteiten in het noordoosten van het land bekendgemaakt. Ze traden niet in detail.

Het Koerdische bestuur liet vrijdag weten dat de overdracht van “IS-burgers aan de Nederlandse autoriteiten” zaterdagochtend zal plaatsvinden in de plaats Kamishli. Het gaat volgens een betrokken functionaris in elk geval niet om mensen die als strijders actief zijn geweest voor de terreurorganisatie, meldt persbureau AFP.

Tijdens de Syrische burgeroorlog trokken ook buitenlanders naar Syrië om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat. De Koerden hebben veel buitenlandse IS’ers gevangengenomen. Ze hebben buitenlandse overheden opgeroepen om hun burgers te repatriëren, maar veel landen voelen daar weinig voor.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt niet op de berichten in te kunnen gaan. In de Kamer wordt ondertussen bezorgd gereageerd. “Als dit waar is hebben Kaag en Grapperhaus een groot politiek probleem”, twittert PVV-leider Geert Wilders. “Het is onacceptabel en onaanvaardbaar dat we de islamitische vijand van ISIS hierheen halen.”

CDA-Kamerlid Anne Kuik wil “zo snel mogelijk opheldering”.