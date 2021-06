Rechtszaak tegen mondkapjesplicht

Donderdag 10 juni klaagt de Stichting Bewust Nederland, opgericht door de Amersfoortse Sylvie van der Voort, de overheid aan met betrekking tot de landelijke verplichting van de mondkapjes. Sylvie startte in januari 2021 een crowdfunding voor een rechtszaak.

De aanleiding hiervoor was het feit dat haar veertienjarige dochter vier uur lang een mondkapje op moest in de klas. Sylvie heeft bezwaar hiertegen omdat uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de mondkapjes niet werken en tevens ongezond zijn. Naast de rapporten van het OMT en RIVM en andere diverse internationale onderzoeken blijkt dat de mondkapjes niet werken en dus volstrekt zinloos zijn. Ze dragen dus bij aan schijnveiligheid.

Gedragsbeïnvloeding

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voert daarnaast aan, dat ook gedragsbeïnvloeding ten grondslag ligt aan de verplichting. Ook voor het resultaat hiervan

ontbreekt volgens Sylvie elk wetenschappelijk bewijs.

Donaties

De Stichting laat zich bijstaan door advocaat dhr. mr. J. Fellinger van Fruytier Lawyers in Business. Om de rechtszaak te organiseren en te financieren startte de Stichting Bewust Nederland een crowdfunding. Dankzij de donaties van ruim anderhalf duizend mensen kan zij inmiddels de kosten voor de rechtsgang financieren. Nog steeds stromen donaties dagelijks binnen, de teller staat inmiddels op ruim zevenentwintigduizend euro.

Ruimschoots aandacht

De rechtszaak krijgt niet alleen financieel ruime support van vele medestanders. De berichten over dit onderwerp zijn inmiddels tienduizenden keren gedeeld op social media en worden

voorzien van talloze steunbetuigingen.

Live stream

De rechtszaak start 10 juni in Den Haag om 10 uur en is te volgen via een livestream. De link naar deze livestream vindt u ruimschoots vooraf op de facebook pagina van Bewust Nederland.