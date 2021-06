Video Artsen Collectief legt virusoverdracht uit: ‘Gezonde mensen maken elkaar niet ziek!’

Omdat we allemaal virussen bij ons dragen, kunnen gezonde mensen virussen overdragen. Echter, gezonde mensen verspreiden niet genoeg virusdeeltjes om andere gezonde mensen ziek te maken. Dat heet ‘niet ziekmakende overdracht’.

Als je echter klachten of symptomen hebt, bijvoorbeeld niezen of hoesten, dan kun je veel meer virusdeeltjes verspreiden en is de kans dat je iemand besmet groter. In dat geval kan iemand anders door jou ziek worden. Dat heet ‘wel ziekmakende overdracht’. Blijf thuis als je klachten hebt en ziek uit.

Risicogroepen, bijvoorbeeld verzwakte ouderen, ernstig zieke patiënten, mensen met een afweerstoornis of mensen die medicijnen gebruiken waardoor het immuunsysteem is verzwakt, kunnen sneller ziek worden. Ook als er weinig virusdeeltjes zijn. Deze kwetsbare mensen zouden zich tijdens het griepseizoen, op vrijwillige basis, tijdelijk aan de maatregelen kunnen houden.

Het Artsen Collectief pleit er al heel lang voor om gezonde mensen geen coronamaatregelen op te leggen en kwetsbaren – op basis van vrijwilligheid – te beschermen. De maatregelen, die grote sociaal-economische, psychologische en medische schade veroorzaken, zijn gebaseerd op aannames en niet op feiten en medische onderbouwing.

Vertrouw op jouw immuunsysteem: je bent als gezond mens geen gevaar voor anderen. Gezonde mensen maken elkaar niet ziek.